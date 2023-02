Jestli poletí Čech znovu do vesmíru, bude to tento muž

Spolu s ním je v náhradním týmu ESA 12 lidí. Kdykoliv mohou okamžitě zastoupit vybraného astronauta, pokud by z nějakého důvodu vypadl. Případně mohou být nasazeni v momentě, kdy se objeví nová mise nad rámec těch, které jsou dlouhodobě naplánované. Na rozdíl od kariérních astronautů však zatím pokračují ve svém původním zaměstnání a na případné „povolání do vesmíru“ čekají.

„V tuto chvíli se používá raketa Falcon 9 a ta tvoří velkou část toho celkového nákladu na kosmickou misi. U krátkodobějších misí, tedy v řádech týdnů až do jednoho měsíce, se cena pohybuje od třiceti do sta milionů eur,“ dodává Svoboda s tím, že k tomu, aby byly vesmírné mise častější a možná i levnější, mohou pomoci i komerční lety, o kterých se stále více mluví.

„Jsou to aktivity, které spadají do úplně jiné kategorie, ale jsou ku prospěchu věci. Cokoliv, co přispívá ke zvyšování povědomí o kosmických aktivitách, je prospěšné. Navíc to má i sekundární efekt v tom, že tyto lety využívají infrastrukturu a nosné rakety, které byly primárně vyvíjené za účelem tradičního kosmického programu. A čím více zákazníků tyto firmy mají, tím je to menší riziko,“ dodává.