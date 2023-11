Podívejte se. Šperkařství rozdělilo rekordní žlutý diamant vedví

Když ho těžaři při dolování objevili, měl tvar osmistěnu, a podle odborníků se řadil do kategorie „Fancy Vivid Yellow“ – čili mezi luxusní, jasně žluté diamanty.

V Kanadě, tedy ve třetím největším státě co do počtu ročně nalezených drahokamů, tento unikát stanovil svou velikostí a barevnou specifikací nový rekord. Vážil 71,26 karátu, tedy necelých 15 gramů.

„Je to velká vzácnost najít diamant v této velikosti a syté barvě, který země vydala z hlubin desítek kilometrů v této skoro bezchybné osmistěnné struktuře. Většina lidí, dokonce i gemologů, nikdy hrubý kámen v takovém stavu neuvidí,“ uvádí pro média gemoložka Wirth Reynoldsová.

Dnes už však o tomto rekordním kanadském skvostu z dolu Ekati v Severozápadních teritoriích platí jen to, že si zachoval své expertní zařazení. Jinak řečeno, barvu nezměnil, zato je už na dvě části, které váží necelou pětinu a čtvrtinu jeho dřívější hmotnosti, měly by mít přes dvacet a deset karátů.

Kanadský jasně žlutý diamant odkoupilo americké přepychové šperkařství Tiffany, a to za blíže nespecifikovanou sumu. Následně jej rozdělilo na dva menší ve smaragdovém tvaru, čili do mírně podlouhlého obdélníku, který stupňovitě výš a výš až do vrchní i spodní plošiny vrství další podélné a tenké plochy.