Ceny ve Špindlu dohánějí Švýcarsko

Článek
S příchodem zimní sezony znovu začíná diskuze o tom, kolik dnes stojí bydlení v nejznámějších horských střediscích na světě i v Česku. Navzdory rostoucím cenám je v tuzemsku stále větší poptávka po horských nemovitostech a investicích v rekreačních oblastech. Podle dat CzechTourism horská střediska v Česku navštíví ročně asi 11,9 milionu turistů, z toho přibližně čtyři miliony v zimní sezoně.
Tento potenciál nezůstává bez odezvy u tuzemských investorů a do českých hor se chystá v následujících letech miliardová vlna investic. V horských regionech plánují čeští podnikatelé modernizovat areály, stavět nové hotely, rozšiřovat lanovky a vytvářet celoroční resorty.
Příkladem je miliardář a zakladatel společnosti Trigema Marcel Soural, který v areálu v Rokytnici nad Jizerou plánuje investovat 1,3 miliardy. Na rozšíření areálu pracuje také majitel společnosti Skiareál Klínovec Petr Zeman. A investovat do horské lokality se rozhodl také Marek Dospiva, který se svou společností Penta Real Estate chystá ve Špindlerově Mlýně výstavbu hotelů, apartmánů i lázní.
Rostoucí zájem investorů se odráží i na cenách horských nemovitostí. „V prémiových lokalitách v České republice, jakými jsou například Bedřichov, Harrachov nebo Pec pod Sněžkou, jsou nabídkové ceny novostaveb velmi vysoké. Například v Harrachově, pro který máme dostatečně velký vzorek dat, byla průměrná cena bytů přibližně 174 000 Kč/m2. Ve Špindlerově Mlýně dokonce 180 000 korun za metr čtvereční, “ doplňuje manažerka Oborových služeb Seznam.cz Hana Kontriš.
„V těchto českých lokalitách jsou ceny velmi vysoké, ale ve srovnání se světem jsou zhruba na úrovni švýcarského lyžařského střediska Morgins, kde dosahuje cena za metr čtvereční cca 181 000 Kč/m2,“ uzavírá Senior Research Analyst v Savills Lenka Pechová.
Ceny v nejdražších horských střediscích
Nový Ski Report od poradenské společnosti Savills ukazuje, že rozdíly mezi jednotlivými destinacemi jsou obrovské, ale společný trend zůstává. Horské nemovitosti drží cenu vysoko a patří k nejdražším rezidenčním adresám vůbec.
Americký Aspen letos znovu potvrdil, že je úplně jinde než zbytek trhu. Průměrná cena v prémiových nemovitostech se tam pohybuje kolem 845 tisíc korun za metr čtvereční, a jde tak o vůbec nejdražší horské středisko z pohledu cen nemovitostí na prodej. V evropském pořadí vede francouzské Val d’Isère, kde se cena pohybuje okolo 785 tisíc korun, následované destinací Gstaad ve Švýcarsku, kde dnes metr čtverečních stojí v průměru 742 tisíc korun.
Report ukazuje, že zatímco v posledním roce některé země zaznamenaly cenové poklesy, pohled napříč posledními dvěma dekádami ukazuje, že většina sledovaných trhů významně rostla. Od roku 2005 vzrostly ceny prémiových horských nemovitostí v průměru o 150 procent.
„Spojené státy americké vykazují dlouhodobě nejdynamičtější vývoj. Během dvou desetiletí tam vzrostly ceny o 228 procent. Francie, navzdory loňskému desetiprocentnímu poklesu, zaznamenala za dvacet let skok o 197 procent,“ říká marketingová ředitelka společnosti Savills Lucie Hanuš.
Švýcarsko a Rakousko za stejné období rostly pomaleji, ale ve vysokých desítkách procent, přibližně o 95 procent.
Report zároveň ukazuje, že motivace kupujících je širší než jen zájem o zimní sezonu. Podle Savills se řada středisek stává atraktivní celoročně. Tohoto vývoje si všímají i velká jména světového pohostinství, která začala do horských resortů aktivně investovat. Mandarin Oriental chystá rozsáhlý projekt v italské Cortině d’Ampezzo, Four Seasons připravuje luxusní rezidenční zázemí v Gstaadu ve Švýcarsku a W Hotels dál rozšiřují své zázemí ve Verbier.
Příležitost pro české investory
Podobné příležitosti využívají ale také čeští investoři. Skupina kolem podnikatele Martina Kulíka, architekta Martina Krupauera, investora Miloše Kratochvíla a podnikatele Jiřího Kejvala proměňuje původní lyžařský areál v Novém Skotsku v celoroční rekreační středisko. V plánu je výstavba asi tisíce domů a apartmánů, hotely, restaurace, marina nebo vlastní pivovar. Investice do rozvoje kanadského Cape Smokey se počítají ve stovkách milionů dolarů.
Zatímco světový report ukazuje, kde poptávka táhne ceny horských nemovitostí k novým rekordům, zájem českých lyžařů je jinde. „U českých klientů jednoznačně vedou italské Alpy – střediska jako Val di Fiemme, Cavalese, Livigno, Bormio nebo Santa Caterina,“ říká mluvčí cestovní kanceláře Nevdama Jan Bezděk.
„Za nimi následuje Rakousko, hlavně kvůli blízkosti, oblíbený je třeba Schladming-Dachstein nebo Nassfeld. A až potom přichází na řadu Francie a Švýcarsko.“
Poptávka po nejdražších evropských lokalitách se podle Bezděka objevuje jen okrajově. „Zájem o místa, jako je třeba St. Moritz, máme, ale není to to, co Češi kupují nejčastěji,“ dodává.