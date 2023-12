Končí rok, kdy Češi ztratili iluze o vlastním bydlení

„Vzhledem k propadu hypotečního trhu v minulém roce na realitním trhu razantně poklesla poptávka. O to více pak vzrostl zájem o nájemní byty, neboť lidé, kteří by byli bývali zamířili do vlastního, si to už nemohli dovolit,“ říká tiskový mluvčí Bezrealitky František Brož.