Místo bytů školky. Firmy mizí ze zamrzlého trhu a shání práci, kde se dá

Výstavba nového bydlení v Česku poslední měsíce stávkuje. Řada developerů kvůli drahému financování a nízké poptávce odložila výstavbu chystaných projektů. To dopadá i na stavební firmy, které hledají záložní plán. Z výstavby bytů se přesouvají k veřejným zakázkám.

Podle generálního ředitele stavební firmy VW Wachal Ondřeje Wachala ve výběrových řízeních roste konkurence, která tlačí firmy snižovat cenu za realizaci stavby.

Ochladla poptávka po veřejných investicích podobně jako v soukromém sektoru?

Zatím příliš ne, jen je teď období dovolených, takže se vypisuje o něco méně projektů. Soukromý sektor je z pohledu stavebních zakázek zasažen v důsledku vysokých úrokových sazeb a nejistoty na trhu mnohem více než ten veřejný, který má velkou setrvačnost. Rozpočty jsou schváleny, často jsou schválené dotace, takže projekty se musí zrealizovat.

Soukromý sektor si následky nese prakticky už od pandemie koronaviru, kdy se ve velkém přestaly stavět nové kanceláře. Už nějakou dobu trvá útlum také v oblasti logistických center. Od konce loňského roku se přidala i bytová výstavba, kde řada projektů dostala ještě před zahájením výstavby stopku. Podobný vývoj zatím ve veřejných zakázkách nevidíme.

Jak na tento vývoj reagují firmy? Pozorujete, že se o veřejné zakázky začínají ucházet i stavební firmy, které se orientovaly například na bytovou výstavbu?

Jednoznačně. Stavebnictví nabralo tento směr. Ještě v loňském roce o zakázky soutěžily například jen dvě firmy. Stavebnictví obecně bylo relativně celé zahlceno prací, všichni měli nasmlouvané projekty z dřívější doby. Výstavba se často navíc prodlužovala tím, že chyběly stavební materiály. V okamžiku, kdy investoři v soukromé sféře zareagovali za zpomalení na trhu a ochlazení poptávky, mnoho stavebních firem se nově začalo zajímat a získávat veřejné zakázky, aby měly alespoň nějakou práci.

VW WACHAL Společnost se v oblasti stavebnictví pohybuje od roku 1991.

Zaměřuje se primárně na pozemní stavitelství. Řeší nejen novostavby a rekonstrukce domů, ale také výstavbu průmyslových, administrativních a historických budov.

Stojí například za rekonstrukcí operačních sálů, zázemí a laboratoří institutu IKEM, vybudováním koncertního sálu pro Pražskou konzervatoř nebo rekonstrukcí velitelství Univerzity obrany v Brně. Vedle společnosti VW WACHAL v Česku působí řada dalších stavebních firem. Mezi ty největší na tuzemském trhu patří například Hochtief, Strabag nebo Metrostav.

Jde to vůbec? Začít namísto bytů stavět nemocnice?

Určitě jde primárně o jednodušší stavby, které nejsou příliš specializované, jako jsou právě nemocnice. V okamžiku, kdy staví firma nemocnici, už musí mít nějaké reference. Musí mít reference například na operační sály nebo potrubní poštu, kterou například ve školce nebo škole nenajdete. Jde tedy, řekl bych, primárně o stavby, které jsou nejvíce podobné bytové výstavbě.

Jak reagujete na rostoucí konkurenci u některých projektů? Vyvíjí to nátlak na cenu vaší práce?

S tím, jak se objevují na trhu nové firmy, je pravda, že v některých výběrových řízeních jsme museli jít s cenou dolů. Na druhou stranu není výjimkou, že firmy, které nejsou v tomto procesu vybírání dodavatele u veřejných zakázek zaběhnuté, cenu za svou práci nastavují příliš nízko. To pro ně může být docela velké riziko. U veřejné soutěže je jen jeden pokus na odevzdání ceny, kdežto v soukromém sektoru je často řada kol, kde se cena postupně upřesňuje. Kvůli příliš nízké ceně může jít zakázka do výrazné ztráty. Většinou se nabídka na realizaci stavby u stavebních firem liší do 30 procent.

Spolu s významným růstem inflace během loňského roku vznikal ve firmách tlak na růst mezd. Jak to jde dohromady s rostoucí konkurencí, která zakázky začala zlevňovat?

Naše firma se v tuto chvílí nachází v situaci, kdy nepotřebuje brát zakázky za každou cenu. Máme nasmlouvanou práci na nějakou dobu dopředu. Tlak na růst mezd jsme ale samozřejmě pocítili, zejména v loňském roce, kdy zdražovalo prakticky vše kolem nás.

Pokud jde o mzdy a zaměstnance, stavebnictví stále trpí velkým nedostatkem pracovních sil. Jde o další tlak na ceny stavební práce?

V tomto ohledu by nám zásadním způsobem pomohla otevřenější migrační politika, která by přiváděla pracovní síly ze států mimo Evropskou unii. Stavební práce dělat mnoho Čechů nechce, nebo mají příliš vysoké požadavky, právě protože je jich málo a mohou si dovolit dělat drobnější práce za vyšší sazby. U individuálního dělníka, kterého si pozve na opravu domácnost, vyšší cenu jednorázově zvládne, ale pokud by měla firma zaměstnávat stovky lidí na plný úvazek za tyto vysoké sazby, pak by se jednoznačně zvýšení příjmů dělníků výrazně odrazilo i v ceně stavební práce.

Už měsíce se mluví o snaze státu konsolidovat rozpočet. Nebojíte se, že začnou šetřit i obce?

Zatím tomu na trhu nic nenasvědčuje, vláda tvrdí, že se z krize proinvestuje. Větším problémem je zdražování projektů obcí oproti jejich předpokládané ceně. Například v důsledku vysokých cen stavebních materiálů nebo práce. Je řada případů, kdy dostala na projekt obec přislíbenou dotaci, ovšem ta už na projekt za vyšší cenu nestačí. Obce pak musí řešit, jak projekt dofinancovat a kde sehnat další zdroje.

V poslední době ale řada stavebních materiálů zlevnila…

Velmi záleží na tom, o kterém materiálu je vlastně řeč. Některé extrémy, jako bylo například železo nebo polystyren, v minulém roce rostly o stovky procent a je pravda, že dnes jejich ceny klesají dolů. Nejde ale o pokles pod úroveň, která tu byla před únorem loňského roku. Ještě letos ale zdražoval například beton, protože betonárky jsou výrazně závislé na cenách energií, což se výrazně na jeho ceně projevilo.

Takže kdybychom srovnali aktuální náklady na stavební materiály a náklady v době ještě před tím dramatickým zdražováním, jaká bude bilance?

Rozhodně budou ty současné náklady výše. A nevidím příliš velkou šanci, že by celkové stavební náklady mohly ještě k tomuto poklesu kdy směřovat. Ceny energií se nevrátily na původní úroveň, cena práce neustále roste. To jsou tlaky, které jdou jasně proti.

Pokud zhodnotíte aktuální situaci ve stavebnictví a vyhlídky do budoucnosti, například prostřednictvím vašich nasmlouvaných projektů, co v oboru očekáváte?