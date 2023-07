Nejstarší nádraží v Praze čeká rekonstrukce. Hledá se, kdo ho promění

První stavební práce na dlouho chystaném projektu by podle Správy železnic (SŽ) měly začít na přelomu letošního roku. Nejstarší pražská železniční stanice by se v novém kabátu měla představit do poloviny roku 2027. O vypsaném tendru informovala ČTK mluvčí organizace Nela Eberl Friebová.