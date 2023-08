Prodával vlhký dům a lhal kupujícím do očí. Jak se mohou bránit

Investovali miliony korun do nového bydlení. Původní majitel domu však během prodeje zatajil několik „detailů“ o stavu domu. Teď rodinu z Chrudimska čeká náročná rekonstrukce za více než milion korun a k tomu navíc složitá vyjednávání o náhradě škody.

Krátce potom, co se do domu nastěhovali, ale začaly první problémy. Mokré skvrny na zdech se začaly nejprve objevovat ve verandě rodinného domu. Postupně se rozšířily i do celého půdorysu domu.