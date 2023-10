Realitka prodala i pozemky, které nechtěl. Děje se to běžně, říká odborník

Je červen 2021 a pan K. podepisuje dohodu s realitní společnosti Fincentrum Reality, dnes již Swiss Life Reality, o tom, že zprostředkují prodej jeho pozemků. A to nejméně za deset milionů korun. Součástí zprostředkovatelské smlouvy také byla odpovědnost společnosti za přípravu smluv k prodeji pozemků.

V tomto okamžiku nastal pro původního majitele hlavní zádrhel. Do rezervační dohody totiž realitka zanesla kromě čtyř smluvených pozemků k prodeji další navíc. Na něm navíc stojí menší stavba, kterou původní majitel využíval jako garáž. Celková hodnota nemovitosti je zhruba 400 tisíc korun.

Začátkem prosince pak už s převodem vlastnického práva došlo také k zápisu do katastru nemovitostí. O tom, že pozemek s garáží, který do kupní smlouvy realitka omylem přidala, už jejich klientovi nepatří, se prodávající dozvěděl teprve v lednu příštího roku. A to prostřednictvím Finančního úřadu, který ho kontaktoval kvůli výměře daně z nemovitosti.