Role se otočily, cenu nemovitostí teď diktují kupující

Prvotně nabízená cena byla ve sledovaném období v průměru ve výši 70 800 korun za metr čtvereční a realizovaná cena 64 990 korun za metr čtvereční. Pro představu by za těchto podmínek v nabídce průměrný byt o sedmdesáti metrech visel za 4,9 milionu korun, reálně by se prodal o půl milionu levněji.

„Aktuálně je v porovnání s rokem 2021 poptávka výrazně nižší, a to jednak z důvodu výrazně dražšího financování, tak i z důvodu obecně negativní nálady potenciálních kupujících. Při této konstelaci je rozdíl mezi nabídkovou a realizovanou cenou výraznější než v dobách klidu, kdy je tento rozdíl do pěti procent,“ říká Ondřej Zabloudil, ředitel oddělení zaměřeného na nemovitosti a stavebnictví Deloitte.

Pokud by byl tento rozdíl znovu propočítán na konkrétním příkladu bytu o sedmdesáti metrech čtverečních, rozdíl by se znovu pohyboval ve stovkách tisíc korun. V nabídce by cena přesahovala 4,5 milionu korun a reálný kupec by za nemovitost zaplatil 4,1 milionu korun, tedy o čtyři sta tisíc korun méně.