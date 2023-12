Budoucnost bydlení je v nájmu

„Vyplývá to z historie, kdy v době socialismu ‚mít vlastní bydlení‘ znamenalo jeden z mála statků, který skutečně patřil pouze jednotlivci, nikoliv státu,“ vysvětluje pro SZ Byznys Tomáš Carba z Asociace nájemního bydlení. „Je to společný rys celého postsovětského bloku.“

Stejnou motivaci vidí u Čechů i Petr Hána, ředitel oddělení zaměřeného na nemovitosti a stavebnictví z poradenské společnosti Deloitte. „K bydlení ve vlastním bytě jsme si za posledních 30 let vytvořili silnou vazbu, a to zejména proto, že nám dává určitou jistotu a pocit zajištění na stáří,“ vysvětluje Hána. Dodává však také další důvody, proč se v Česku tak kupují nemovitosti – je to pro nás intuitivně dobrá investice. „Zároveň jako Češi moc neumíme investovat do něčeho jiného. Teprve se to učíme,“ říká expert z Deloitte.