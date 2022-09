Zájem o nájmy nepolevuje. Na jeden byt čekají až stovky uchazečů

Zároveň se snažíme inspirovat a přimět majitele různých nemovitostí, které zatím nepronajímají, aby do toho šli, protože situace na trhu si to žádá. Myslím si, že v Česku je obrovský potenciál zvýšit množství prostorů, kde lze bydlet. Nejde jen o klasické byty, ale i o různé formy spolubydlení nebo pronájmy nebytových prostor. Pokud člověk sám bydlí ve vícepokojovém bytě, myslím si, že za nějakou dobu bude velice běžné, že volný pokoj bude pronajímat například studentům.

Odhadujeme, že to bude více, ačkoliv je nabídka bohužel velmi omezená. My bychom byli schopni zprostředkovat pronájmů ještě více, kdyby byla taková možnost. I přesto ale vidíme, že se na trh dnes dostávají také nemovitosti, které dříve stály mimo trh a nebyly pronajímané. Je to dáno i růstem cen, protože lidé, kteří dříve volné byty nepronajímali, začali zjišťovat, že by to pro ně mohlo být finančně zajímavé. Je těžké ale předvídat konkrétní číslo, já bych řekl, že ale dvouciferný růst letos určitě uvidíme.