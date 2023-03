Bankéř: Zachránil jsem banku před krachem, ukázal jsem trezor plný peněz

Sám zažil podobnou situaci hned třikrát. Nejhorší to bylo v roce 2003 na Slovensku. „Tehdy byla vydána jakási falešná zpráva, že máme problém,“ vzpomíná Spurný na dobu, kdy šéfoval slovenské Všeobecné úvěrové bance a na veřejnosti začalo se šířit, že je banka v problémech a bude na ni uvalena nucená správa.

„Nakonec se ta situace uklidnila po dvou až třech dnech. Z banky bylo tenkrát vybráno pět procent vkladů. My jsme ten útok tehdy zastavili tím, že jsme pozvali slovenskou televizi, aby natočila pobočky, které byly napěchovány hotovostí,“ říká Spurný s tím, že banka tehdy v televizi fyzicky ukázala hotovost s tím, že ji má, a kdo si v bance potřebuje vybrat peníze, ať přijde. „Tehdy to celou situaci úplně zastavilo. Ani jsme nepotřebovali, aby nám pomohla Slovenská národní banka,“ dodává Spurný.

Podobná situace nastala i v roce 2009 v Maďarsku, kde řídil banku skupiny Intessa. „Tehdy po pádu Lehman Brothers probíhala celosvětová finanční krize. Viděli jsme tlak na depozita. Já jsem v té době nastavil cenotvorbu úrokové míry na vkladech tak, že to bylo atraktivní a v podstatě jsme z té situace vyšli ještě silnější, než jsme do ní kráčeli. To bylo pozitivní, “ vzpomíná.