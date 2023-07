Prodejce parfémů získal od českých bank rekordních 6,7 miliardy na rozvoj

Nový distribuční sklad v Polsku za 25 milionů eur, doplnění evropských skladových zásob a posílení pozic na zahraničních trzích. Už příští rok pak vstup do Srbska, Norka a případně i Turecka. Tak vypadají plány parfémového giganta Notino. A to vše vyžaduje peníze, hodně peněz.

„Vždy je to jednání na řadu měsíců a je to rok od roku těžší. Dřív bylo na trhu hodně peněz za poměrně dobrých podmínek, ta situace se ale změnila. Banky už nejsou tak otevřeny a my jsme je museli nadchnout a přesvědčit, že náš byznys model dává smysl,“ dodává Šedý. I když firma prý zvažovala i jiné možnosti financování, nakonec se ukázalo, že právě to s pomocí bank je pro ni v tento okamžik nejvýhodnější a pomůže splnit hlavní cíl, tedy další růst v rámci Evropy.