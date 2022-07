Domek jako z lega. Výhodou modulových staveb je hlavně rychlost

Pro karlovarský filmový festival připravili multifunkční prostor zhruba pro tisícovku lidí, z modulů postavili školky, školy i nádraží po celém Česku. Do Německa pak na kamionech odvezli moduly pro celý čtyřhvězdičkový hotel. To je práce české firmy Cubespace, která vsadila na modulové stavby – a vyplatilo se jí to.