Ministři nemají říkat, co je zrovna napadne, tepe vládu odbornice

„Vláda si pravděpodobně uvědomuje, že potřebuje komunikovat, ale v realitě jí to moc nejde, dala bych jí tři minus,“ hodnotí Kateřina Hrubešová, výkonná ředitelka Asociace komunikačních agentur.

Vládní koalice teď pracuje na konsolidačním balíčku, což je soubor daňových a výdajových změn. Mezitím však do veřejného prostoru unikají některé dílčí návrhy, které ministři pak obvykle označují za nepřesné nebo za pouhé pracovní návrhy.

Do toho kabinet řeší stížnosti lidí, proč jsou v Česku o tolik dražší potraviny než jinde, účty za energie, důchodovou reformu, ale třeba i to, že střední školy čelí přetlaku zájemců, přestože je dlouhodobě jasné, že se do škol přihlásí děti z populačně silných ročníků.

Zlom v tom, jak politici zvládají vysvětlovat lidem své kroky, podle expertky na veřejnou komunikaci nastal po volbách. „Během volební kampaně měly volební týmy specialisty, ti spolu komunikovali, koordinovali vše navzájem. Po volbách se něco změnilo, komunikační profesionálové skončili a nastala politická realita, kdy vláda začala spolupracovat s jinými lidmi, začala mít vlastní specialisty na komunikaci v rámci resortů a v rámci vlády, a tam už to tedy značně pokulhává,“ míní.

Kabinetu radí, aby jednotliví ministři například na sociálních sítích neříkali, co je právě napadne. „Tady je úloha toho šéfa, což je vlastně předseda vlády, aby ho dostatečně ostatní ministři respektovali. A on rozhodl o tom, co se bude komunikovat, jak se bude komunikovat.“

Více mluvit s občany navíc podle ní neznamená více tiskových konferencí, což je taktika, do níž se podle expertky pustili někteří ministři. Například k cenám potravin svolává ministr zemědělství tiskovky každých čtrnáct dní.

„Přiznejme si, že tisková konference je oldschoolová (zastaralá – pozn. red.) záležitost. Dnes, v době technologií a umělé inteligence, se komunikace prostě dělá jinak,“ oponuje Hrubešová.

„Poprvé jsem si to uvědomila v době, kdy skončilo předsednictví EU, kdy vedení předsednictví bylo za mě velice úspěšné. Ale vláda to neuměla prodat doma. A dělat komunikační kampaň, že jsme byli jedničky – čtvrt roku po tom, co to předsednictví proběhlo –, je strašně pozdě,“ kritizuje.

Během posledních týdnů se v médiích objevila řada informací „uniklých“ z politických jednání, například že vláda zvažuje změny ve struktuře DPH nebo chce zvýšit spotřební daně u vína, točeného piva nebo kuřiva, proti čemuž okamžitě protestovali výrobci.

„Strategie tzv. ‚leaku‘, záměrného úniku, kdy nějakou informaci pustíte ven a potom okolo toho vytvoříte nějakou diskuzi a v rámci moderované diskuze z toho vyjdete jako vítěz, to opravdu musíte umět. Být dneska vládou, bych se do toho tedy určitě nepouštěla, a jestli to takto udělali, tak to považuji přinejmenším za nerozumnou věc,“ říká jednoznačně. „Ve strategické komunikaci není dobré improvizovat a tady se zdá, že improvizujeme v každém případě.“