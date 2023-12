Už i magistrála by mohla být památka, říká developer

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Připravit a vypsat mezinárodní architektonickou soutěž je běh na dlouhou trať a věnuje se jí řada odborníků.

„Neznám úplné detaily této soutěže, ale vím, že trvala zhruba dva a půl roku. V rámci přípravy do ní bylo zahrnuto vyhodnocování odborných stanovisek od zhruba 60 lidí. Samotná porota měla 11 lidí plus náhradníky,“ říká v pořadu Inside Talks šéf Penta Real Estate Petr Palička s tím, že jde o osobnosti s širokou odbornou znalostí.

Palička v pořadu komentuje nedávné události kolem soutěže na přestavbu budovy Hlavního nádraží. Sám má totiž s architektonickými soutěžemi bohaté zkušenosti.

„Konkrétně v této soutěži byli zapojeni dendrologové, historici, památkáři, sociologové, třeba lidé z Dopravního podniku a města,“ dodává Palička a upozorňuje, že jde vždy také o dost peněz. Jako příklad uvádí kratší mezinárodní soutěž, kterou jeho firma vypsala na území Florence – Florenc 21. Ta trvala rok a stála milion eur.

Když pejsek a kočička vařili dort

Nejzásadnější je podle něj zadání celé soutěže. „V Praze při něm jsou výrazně zastoupeni památkáři, ale zodpovědný zadavatel soutěže do ní přizve všechny, koho se to týká a nechá je se vyjádřit. Na základě toho se teprve zpracovává zadání. Neobsahuje stoprocentně všechny myšlenky a přání všech účastníků, ale je to kompromis. Jinak by to dopadlo, jako když pejsek s kočičkou vařili dort a dali tam sto dobrých věcí, aby byl stokrát lepší,“ říká. Podle něj je totiž nutné vytvořit kompromisní zadání, ke kterému nikdo nemá jasný odpor.

Kauza hlavní nádraží Před pár dny představila Praha návrh přestavby hlavního nádraží podle dánského architektonického studia Henning Larsen Architects, které zvítězilo v soutěži.

Návrh vyvolal i mnoho odmítavých reakcí a vznikla proti němu petice. Zahrnuje totiž výrazné stavební úpravy do současného vzhledu a počítá i s bouráním.

Dánské studio za hlavní myšlenku označuje propojení Vrchlických sadů, nové tramvajové zastávky a odbavovací haly. Kritikům vadí ale cena, která se vyšplhá na dvě miliardy

Největší rozruch vzbudilo to, že památkáři koncem minulého týdne, tedy až po ukončení a vyhodnocení architektonické soutěže, zanesli odbavovací halu hlavního nádraží do ústředního seznamu kulturních památek. Podle nich je totiž odbavovací prostor součástí komplexu se secesní Fantovou budovou a halou, která zastřešuje nástupiště.

Správa železnic je kvůli tomu obvinila z možného účelového jednání.

Podle Paličky se bohužel často stává, že i když nikdo ze zúčastněných nemá jasné negativní stanovisko, přesto pak zadání soutěže a její výsledek rozporuje.

„Nemáme problémy se stanovisky odborných organizací – proto tam ti lidé také jsou. Jsou to odborníci a mnohdy odchytí věc, která by tam prostě být neměla. Co mi ale vadí, je fakt, že v těchto organizacích sedí lidé, kteří pak následně vystupují proti stanovisku své organizace,“ říká Palička.

Připomíná, že jako se teď od soutěže o Hlavní nádraží odvrací někteří odborníci, jejichž organizace přitom nepodaly zamítavé stanovisko, něco podobného se Pentě stalo u soutěže na projekt Florenc 21.

„Tam byla mezinárodní jedenáctičlenná porota. Seděli tam zástupci památkářů - jak při tvorbě zadání, tak při vyhodnocování. Všechno prošlo, vítězný návrh byl odsouhlasen a bylo domluveno, že bude podkladem pro změnu územního plánu. Najednou se proti tomu ale vymezili památkáři NPÚ, kteří tam celou dobu seděli. Takže teď už nám to dva roky leží na Ministerstvu kultury a čekáme. A dva roky stojí strašně moc peněz. Fakt, že někdo dá kladné stanovisko a pak se proti němu odvolá, já prostě nechápu,“ říká Palička. A to samé podle něj platí také u soutěže na přestavbu Hlavního nádraží.

„Zúčastnilo se toho opravdu hodně lidí a nejsou to žádní pitomci. Je tu 50 organizací, které se k něčemu odborně vyjádří. V porotě pak sedí 11 odborníků z celého světa, kteří to vyhodnocují velmi složitě a opravdu to berou poctivě a tráví s tím spousty hodin. A pak přijde někdo, kdo to viděl z rychlíku, nic o tom neví a napíše nějakou blbost, která se šíří,“ říká Palička k debatě, která se po událostech kolem soutěže rozvířila.

Magistrála jako památka

U Hlavního nádraží se ale navíc objevil zásadní problém. Nádražní budova totiž byla označena za kulturní památku. Správa železnic se nyní hájí, že v době, kdy soutěž vypsala, tento fakt nikdo netušil.

Inside Talks Pořad, ve kterém bude Zuzana Hodková se stálým týmem expertů rozebírat zákulisí byznysu. Tito insideři popíší, jakými tématy žijí průmysl, potravinářství, reality, startupy, finance, energetika nebo automobilový průmysl, a vysvětlí klíčové momenty a souvislosti. Insidery je tato skupina šéfů: Tomáš Kolář z Linetu

Petr Palička z realitní divize Penty

Petr Novák z divize automotive společnosti JTEKT

Tomáš Spurný z Moneta Money Bank

Ondřej Fryc z Reflex Capital

Martin Durčák z ČEPS

Karel Pilčík z MP Krásno Foto: Seznam Zprávy Inside Talks. Každý pátek na SZ Byznys.

„Tohle je opravdu problém. U nás je různý pohled na památky a jeden z výkladů říká, že všechno, co je nějakým způsobem spojeno s památkou, je také památka. Z tohoto pohledu je ale pomalu památkou už i magistrála,“ říká Palička.

Podle něj tak aktuální situace opravdu velmi složitá, protože kdyby se o památkové ochraně řeklo hned na začátku, vítězný návrh by vůbec nemohl vzniknout. „Z mého pohledu je to určitá nekonzistence v názoru památkářů,“ dodává Palička „Město se musí vyvíjet a když si řekneme, že se vlastně nesmí nic, tak se prostě vyvíjet nebude“.

Nehodnotit stylem „líbí x nelíbí“

Jak celá situace okolo Hlavního nádraží dopadne, odhadnout nedokáže. Sám přitom nechce projekt hodnotit stylem „líbí x nelíbí“.

„Popravdě musím říct, že třeba ta konstrukce tak, jak vypadá, se mně úplně nelíbí, na druhou stranu jestli je ten návrh funkční a jestli prospěje Praze a nádraží? To já vlastně přesně nevím. Věřím, že ano,“ říká Palička s tím, že celý návrh by si podle něj zasloužil lepší komunikaci a lepší vysvětlení.

„Věřím, že na konci zavládne zdravý rozum. Jednak doufám, že účastníci té soutěže seznámí odbornou i širší veřejnost s funkcí návrhu. Když mi to bylo vysvětleno, přijde mi, že svoji logiku to má. Věřím tomu, že ti lidé, co o tom tak dlouho přemýšleli a rozhodovali, to udělali dobře, říkám, nepovažuje je za pitomce, a doufám, že zavládne zdravý rozum a přestane hysterie a půjde to směrem, o kterém odborníci řekli, že je nejlepší.“