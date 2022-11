Když Česko chudne, měli by chudnout i důchodci, říká Hampl

To by se podle ekonoma Mojmíra Hampla mělo změnit. Když chudnou zaměstnanci, měli by chudnout i penzisté: „Mechanismus by mohl být symetrický, aspoň zčásti. Kdybychom zažili velký pokles reálné mzdy, tak než by se ten pokles vykompenzoval, tak by část, která se týká reálné mzdy, ve valorizačním schématu nebyla. Dokud by příjmy nedohnaly to, co ztratily v čase poklesu reálné mzdy. Umím si ale představit, jak to bude nepopulární.“