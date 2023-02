Konec letáků, méně slev. Makro chce Čechům úplně překopat nákupy

Zatímco v roce 2021 Makro kvůli uzavření stravovacích zařízení spadlo při tržbách 26 miliard do ztráty 13 milionů korun, za loňský finanční rok (končící v září) bude mít hospodářský výsledek kladný. A výhled do dalších měsíců?

„Když se například podívám do segmentu hotelů a restaurací, provozovatelé potvrzují, že chodí méně zákazníků, ale ti utrácejí víc. Takže možná bude míň zákazníků, budete jim muset víc nabídnout, ale utratí víc,“ dodává Nehasil. O tom, že by se otevřelo i koncovým zákazníkům, ale neuvažuje.

„Musíme říct, že nedílnou součástí je vietnamská komunita, která díky své flexibilitě nahrazuje stárnoucí českou populaci. Do podnikání je zde zatažena celá rodina, nekoukají na čas, který do toho investují, věnují se tomu všichni s maximální možnou časovou investicí, “ popisuje Nehasil s tím, že vietnamská komunita obsluhuje už polovinu prodejen, a očekává, že její podíl nadále poroste.

„Snažíme se změnit zákaznické vnímání a honbu za akčními cenami. Český trh je v tomto lídrem Evropy. Věřím, že dokážeme změnit trend trhu. Všichni jsme byli trochu ovlivněni i výrobci jako takovými, někteří totiž prodají 90 procent svých výrobků v akcích. Je potřeba to změnit, umožní vám to lepší plánování a mělo by to být výhodné pro všechny. Chceme cenu, která je stabilní a dlouhodobě konkurenceschopná,“ říká Nehasil.

* Tyto tržby neodpovídají informacím o e-commerce tržbách, které zveřejňuje APEK a Heureka, a to proto, že Český statistický úřad (ČSÚ) do těchto čísel započítává pouze tržby společností s převažující činností maloobchodu prostřednictvím internetu, takže sem nespadají například on-line tržby primárně kamenných prodejců.

Společnost vzala osm tisíc položek – jak privátních značek, tak od dodavatelů, kde bude cenu držet. Právě privátní řada, která je levnější, by se měla do budoucna i výrazně rozšířit. „V segmentu hotelů a restaurací máme už více než třicetiprocentní podíl vlastních značek a snažíme se přijít s vlastní nabídkou i pro maloobchodníky. Ideální stav by měl být polovina vlastní značky a polovina značkové výrobky,“ dodává Nehasil s tím, že k tomu by se měl řetězec dostat do pěti let.