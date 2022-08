Krize? Vždy to bolelo, ale vždy se vše vrátilo do normálu, říká český investor

Byl to jeden z největších obchodů loňského roku v Česku. Polské Allegro od investičních skupin PPF Group, EC Investments a Rockaway Capital koupilo za více než 21 miliard korun Mall Group a logistickou firmu WeDO. Od té doby však trh s e-commerce padá a spolu s ním padá i odměna, kterou za svůj podíl získala firma Rockway Capital. Významnou část prodejní ceny totiž získala v akciích společnosti Allegro, které od transakce ztrácí na hodnotě.

Útlum v e-commerce? Nejsem nervózní, nebrečíme

„Pro nás byl prodej Mallu strategické rozhodnutí a logické vyústění investice. Od začátku jsme věděli, že pro nás je na globální nebo regionální úrovni velmi složité bojovat s Amazony a podobně,“ říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy Robert Chmelař, investiční partner Rockaway Capital, s tím, že současný útlum je dán i faktem, že se letošní první pololetí měří s loňským rokem, který byl díky covidu velmi netypický.

„Očekávání investorů a vlastně i nás samotných bylo, že e-commerce poroste do nekonečna a jsme trochu překvapeni, že to proti tomu covidovému roku tak nejde. Nemyslím si ale, že to má vliv na dlouhodobou perspektivu toho odvětví,“ říká Chmelař s tím, že firma i nadále e-commerce věří. „Jsme součástí konsolidované skupiny Allegro. Část prodejní ceny jsme dostali v akciích. Samozřejmě, ten pokles na trzích vidíme všude kolem sebe, ale není to tak, že bychom z toho byli nervózní nebo že bychom brečeli. Jsme dlouhodobí investoři,“ říká Chmelař s tím, že dnešní cena akcií Allegra je 25 zlotých, a když skupina Mall Group prodávala, byly zhruba za 50 zlotých.

„Nejsme nervózní z výhledu. Fundamentálně věříme tomu, že není důvod, aby Allegro a celá skupina včetně Mall nebyla dominantní v tomto regionu v e-commerce,“ dodává Chmelař s tím, že druhý pohled na celou transakci je takový, že kdyby si firma tehdy Mall nechala, dnes by i hodnota firmy byla jinde než loni.

Rockaway Capital Rockaway Capital SE je česká investiční skupina Jakuba Havrlanta. Působí v 17 evropských zemích a firmy pod její správou zaměstnávají přes 5000 lidí. Celkové agregované tržby skupiny za rok 2019 byly 2,5 mld. eur.

Projekty, které zazáří, vznikají právě teď

Stejně jako e-commerce věří skupina i nadále technologiím blockchain, a proto nechce nic měnit na své strategii a strategii svého blockchainového fondu. „Věříme v blockchain. Vidíme, že se valuace vrátily do normálnějších kolejí, takže to vnímáme jako příležitost. Sledujeme, co se děje na trhu,“ dodává Chmelař.

Současnou situaci dokonce přirovnává k tomu, co se dělo kolem roku 2000 a pádu „dot.com bubliny“. „V té době se cokoliv, co mělo něco společného s internetem, prodávalo za neuvěřitelné valuace. Pak to spadlo a internet byl v investičním světě až sprosté slovo. Firmy, které jsou dnes největší na světě – jako Google, nebo Amazon - vznikly ale právě kolem této doby. A já blockchain vnímám velmi podobně,“ říká Chmelař s tím, že je přesvědčen, že projekty, o kterých v budoucnu uslyšíme, právě vznikají, nebo vznikly.

Blockchain Blockchain je technologie umožňující lidem aby si prostřednictvím internetu bezpečně vyměňovali nebo vytvářeli záznamy bez prostředníka (například notáře, banky, správce databáze). Na jeho provozu se totiž místo centrálního správce podílejí přímo jeho uživatelé. Každý se může zapojit jak přímo do ověřování transakcí (u těžby kryptoměn), tak do hlídání těch, kdo v daném blockchainu transakce ověřuje. Rockaway Blockchain Fund se soustředí na platformy, které blockchainové technologie dokážou propojit, nikoliv jen výhradně na kryptoměny, kde je blockchain využíván nejčastěji.

Skupina chce také pokračovat v investicích do „rostoucích segmentů“ i do tradičních odvětví, jako zdravotnictví či spotřební zboží v rámci celé Evropy.

„Jsme poměrně rychle se rozvíjející firma a často překvapíme sami sebe, co se týče investic. Teď jsme se trochu zastavili, loni jsme dokončili prodej Mall a zamýšlíme se nad tím, co bude dávat smysl v dalších letech,“ říká Chmelař s tím, že by skupina letos ráda oznámila jednu až dvě investice v řádech stovek milionů eur.

Všechny knihy na jednom místě

Zhruba půlmiliardová investice v korunách také čeká firmu Euromedia Group, která je součástí skupiny. Peníze půjdou do automatizace knižního skladu o velikosti deset tisíc metrů čtverečných, kde bude 130 tisíc titulů knih. „Pro nás je to nutnost. Euromedia jako největší distributor na trhu vyexpeduje 12 až 15 milionů kusů knížek ročně,“ dodává Chmelař. Euromedia, která je jednou z největších českých firem na knižním trhu, letos počítá s růstem o 15 procent a tržbami kolem tří miliard korun.

„Musím říct, že na straně poptávky zatím nevidíme žádné zpomalení nebo ochlazení. Ale ano, jsme nervózní z toho, co bude, protože vyhlídky ekonomiky budou mít dopad do byznysu a uvidíme, jak moc se nás to dotkne. Obecně ale knížky vnímáme jako stabilní byznys. Dlouhodobě máme vysledováno, že nejsou tak cyklické jako jiné spotřební zboží,“ věří Chmelař s tím, že naopak v dobách krize mohou lidé místo drahé elektroniky dávat k Vánocům více knihy. Ty zatím zdražily o jednotky procent. „Uvidíme, kam se vyvinou ceny vstupů. Papír je jeden komponent, zdražují ale energie a zdražuje tisk,“ dodává Chmelař.

Krize? Vždy to bolelo, ale vždy se vše vrátilo do normálu