Na pole nevyjedou, bojí se ruských min. Jak válka zasáhla ukrajinské farmáře

Prezident Volodymyr Zelenskyj odvádí fantastickou práci. Má obrovský vliv na lidi, jeho denní hlášení sleduje celý svět a všichni doufáme, že pravdu o válce se dozví také ruská populace. Věřím, že to, co opravdu dodává kuráž ukrajinským lidem, je pocit extrémní nespravedlnosti z toho, že tak mírumilovná země, která chtěla být nezávislá v rozvoji, kultuře a ekonomice, byla bez jakékoliv provokace agresivně napadena a bombardována. Přitom nic špatného neudělala, je to děsivé.

V Mariupolu, kde se momentálně nachází také můj otec, je totální blokáda. Do města už ukrajinská strana není schopna dopravit vůbec žádné potraviny. Stále ale posíláme zásilky do míst jako je Charkov a Černihiv.

To je pravda. Ukrajinská a evropská železnice má omezenou přepravní kapacitu, danou nedostatkem kamionů, problém je ale také rozdílný rozchod kolejí, protože ukrajinské koleje jsou od sebe o deset centimetrů dál než evropské. Pro naše vlaky, které vstupují do evropského prostoru, to znamená buď výměnu kol na hranicích nebo překládání kontejnerů na jiné vagony. Ve srovnání s námořní přepravou je to náročné.