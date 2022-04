Nedostatek potravin kvůli válce by mohla vyvážit Indie

Válka na Ukrajině otřásla světovým trhem s potravinami – vypadly některé dodávky a na cenách se postupně odráží i zdražování ostatních surovin. Indický premiér Naréndra Módí řekl americkému prezidentovi Joeu Bidenovi, že Indie je připravena dodávat potraviny do zbytku světa.

Podle Módího má Indie „dostatek potravin“ pro 1,4 miliardy obyvatel a je „připravena od zítřka dodávat zásoby potravin do světa“, pokud to Světová obchodní organizace (WTO) dovolí.

Podle UNFAO se před válkou očekávalo, že obě země v letošním roce společně vyvezou 14 milionů tun pšenice a více než 16 milionů tun kukuřice. Ty teď budou chybět, nebo nebudou kompletní. „Narušení dodávek a embargo, které hrozí Rusku, znamená, že tyto vývozy musí být vyřazeny z rovnice. Indie by se mohla zapojit do většího vývozu, zejména když má dostatečné zásoby pšenice,“ říká Upali Galketi Aratchilage, ekonom UNFAO se sídlem v Římě.

Indie je také jedním z nejlevnějších světových exportérů těchto potravin. Rýži vyváží do téměř 150 zemí a pšenici do 68 zemí. V letech 2020–2021 vyvezla přibližně sedm milionů tun pšenice. Zemědělský vývoz v letech 2021–2022 přesáhne rekordních 50 miliard tun.

Harish Damodaran, vedoucí indického think tanku Centre for Policy Research

Podle Ashoka Gulatiho, profesora zemědělství v Indické radě pro výzkum mezinárodních ekonomických vztahů, má Indie v tomto fiskálním roce kapacitu na vývoz 22 milionů tun rýže a 16 milionů tun pšenice. „Pokud WTO povolí vývoz státních zásob, může být export ještě vyšší. To pomůže ochladit světové ceny a snížit zátěž dovážejících zemí po celém světě,“ říká.

Existují však obavy například z menší sklizně, než se očekává. Proto mají někteří odborníci proti záchrannému kroku výhrady. „V současné době máme dostatečné zásoby. Existují však jisté obavy, a neměli bychom se proto do zásobování světa pouštět po hlavě,“ říká Harish Damodaran, vedoucí indického think tanku Centre for Policy Research.