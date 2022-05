Nájemní byt je do týdne pryč. Lidé jdou už na prohlídku s penězi v kapse

Zuzana Chudoba dříve pracovala v developerských firmách. Pak si založila vlastní společnost a teď developerům radí, kam investovat a jak nastavit správný mix bytů. I velcí hráči se podle ní čím dál častěji poohlížejí po projektech zaměřených na nájemní bydlení.

„Začíná se projevovat trend, že do jejich portfolia začínají přibývat nájemní domy. Je to celkovou situací na trhu. Zvyšující se ceny nemovitostí, zvyšující se úrokové sazby. Za posledního čtvrt půl roku stoupla jen v Praze poptávka po nájemním bydlení o více než čtvrtinu,“ říká v Ženském byznysu Zuzana Chudoba, jednatelka BTR, s tím, že se do zájmu promítá i příliv ukrajinských uprchlíků.

„Já si myslím, že je to jeden z faktorů, ale určitě byl vidět tento trend už předtím, než začala válka na Ukrajině. Co dáme na trh, do týdne je pryč, hned je to pronajaté,“ vysvětluje s tím, že se nájemci o byty „přetahují“.

Zuzana Chudoba Založila v roce 2021 konzultační společnost BTR Consulting, která poskytuje poradenství při přípravě rezidenčních nájemních projektů a pomáhá nastavit jejich optimální výnosnost. Zajišťuje pronájem svěřených bytových domů a jejich management. V letech 2009–2021 pracovala pro mezinárodní skupinu YIT na vedoucích lokálních i regionálních pozicích. V letech 2016–2018 byla členkou představenstva Severské obchodní komory v České republice. V realitách a developmentu pracuje od roku 2003, tehdy pracovala pro společnosti ORCO Praha, King Sturge nebo RAK CZ.

„Máme nějaké procesy. Chceme, aby klient podepsal smlouvu a složil kauci, první nájem, a oni jsou schopni přijít na prohlídku, mít ty peníze v hotovosti a chtít ten byt hned a okamžitě začít bydlet,“ popisuje s úsměvem realitu. Lidé už se podle ní nebojí bydlet v nájmu i s rodinami. V tom se také mění trend.

Ceny rostou a růst budou

Developeři, kterým její společnost radí, se podle ní stále častěji zamýšlejí nad novými projekty právě optikou této nově zvýšené poptávky.

Tomu odpovídají i ceny. Trh se vrátil na ty předcovidové. „Co se týká Prahy, tak během posledních dvou let jsme byli někde kolem 300 korun za metr čtvereční. Pak to v covidu klesalo a teď, v posledním čtvrtletí, jsme se dostali už na stejné ceny. Co se týká zcela nových projektů, které jsou určeny pouze k nájemnímu bydlení, tam už se dostáváme na 400 korun,“ mluví o cenovém vývoji žena, jež radí developerům, jak si správně nastavit mix bytů a kolik z nich má jít právě na nájemní bydlení.

Ceny budou letos podle ní s jistotou ještě růst. S ohledem na vývoj úrokových sazeb, nejistotu na trhu a s tím spojenou obavu některých lidí pořídit si byt vlastní až o deset i patnáct procent. Hlavně v metropoli.

Co nájemci chtějí

Lidé, kteří si takové bydlení pořizují, se velmi liší podle toho, zda jdou do staré zástavby, nebo novostavby. Ti, kteří jdou „do nového“, chtějí podle Zuzany Chudoby stále častěji víc služeb.

„Ten trend jde, řekla bych, takovou západní cestou. Máme klienty, kteří oceňují plně vybavené byty, protože se nemusí o nic starat a navíc i vybavit si byt je náklad. Někteří nájemci nám v průzkumech odpovídali, že by oceňovali i posilovny a tak dále,“ říká Zuzana Chudoba.

Z průzkumu BTR vyplynulo, že fitness v domě by chtělo 53 procent lidí, saunu 35 procent a necelá třetina také carsharing nebo úklid bytu. Zhruba čtvrtina dotázaných by chtěla prádelnu, čistírnu, masáže, dětský koutek. To vše ale zákazník zaplatí.

„U projektů ve Velké Británii nebo v Americe jsou tyto doplňkové služby celkem běžné. Tady jsme v začátcích. Záleží, jestli tam je recepce nebo, řekněme, luxusnější služby. Může se pak lišit takový byt se službami a bez nich i o 30 procent (na výši nájmu),“ vypočítává Zuzana Chudoba.