Podvodů po telefonu přibývá. O2 letos zablokovalo půl miliardy přístupů

„Tyto podvodné domény neustále vznikají a zanikají. To znamená, že je to takový závod. Závod, kdo ji dříve vytvoří a kdo ji dříve odhalí,“ popisuje v druhé části rozhovoru šéf O2 Jindřich Fremuth. Dodává, že službu O2 Security, která může zabránit právě tomu, aby podvodník přes falešnou webovou stránku vylákal z klientů údaje o internetovém bankovnictví, mají dnes už téměř dva miliony zákazníků.

„Když se podíváte, jak se vůči těmto útokům bránit, tak jsou to dvě fáze. První je už samotný fakt, že SMS s takovým odkazem dostanete. Druhá fáze je pak to, co se s obsahem takové zprávy stane,“ vysvětluje Fremuth s tím, že zatímco u první fáze operátor nic dělat nemůže, protože telefonní číslo je poloveřejné a buď ho někdo zná, nebo si ho jednoduše vygeneruje, soustředí se na druhou fázi.