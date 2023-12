Pracujeme na vlastní umělé inteligenci, říká šéf Seznamu

Zatímco teď po napsání dotazu do vyhledávacího okénka dostane uživatel několik odkazů a sám si s nimi musí poradit, nově Seznam kromě linků nabídne i boxík, který nejdůležitější informace shrne. Víc než vyhledávat tak bude Seznam na dotazy uživatelů odpovídat.

Novinka se má rozjet už v příštím roce, obdobný systém testuje i Google. „Dáme uživateli odpověď, plus mu to doplníme těmi odkazy. Nebo mu dáme možnost se zeptat toho našeho chatu na nějaké doplnění,“ vysvětluje Pavel Zima, jak bude nově hledání na Seznamu vypadat.

Za tím, co Zima nazývá „chatem“, je zcela nový jazykový model na způsob Chat GPT, který Seznam aktuálně vyvíjí. Jen letos do vývoje nalil desítky milionů korun a pracují na něm zhruba dvě desítky lidí. „Seznamácká obdoba Chat GPT bude mluvit česky. A to mnohem lépe než konkurenční zahraniční modely,“ tvrdí Zima.