Rekord českého výrobce vinylů: 70 milionů desek, tržby 8 miliard a nákup v USA

Na celém světě se ročně vyrobí zhruba 200 milionů klasických vinylových desek a z toho 70 milionů má na kontě česká firma GZ Media. I letos počítá s dalším růstem. „Byli bychom zklamáni, kdyby to bylo méně než sto milionů kusů,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys generální ředitel firmy Michal Štěrba.

Firma přitom stále více posiluje svou výrobu v zahraničí. „Je to pro nás zásadní téma, v letošním roce bude výroba Česko versus svět 50 na 50 a v příštím roce už s velkou pravděpodobností Amerika vyrobí více desek než Evropa,“ dodává Štěrba.

Za posledních 8 let firma v USA investovala téměř miliardu korun a má další plány. Vedle dokončení expanze svých dvou závodů v Memphisu a Nashvillu se nově v Americe pustí také do vlastní výroby základní hmoty na výrobu gramofonových desek. „Odhad je okolo 300 milionů investic ve Spojených státech v letošním roce,“ dodává Štěrba.

V těchto dnech firma dokončuje akvizici americké společnosti, která je položena strategicky mezi Memphisem a Nashvillem. Česká společnost chce právě její budovy a areál využít pro výrobu suroviny na výrobu vinylů. „Je poměrně malá, má pouze 10 zaměstnanců, ale má řadu prostor a pozemků pro další expanzi. Samotná investice je v řádech jednotek milionů dolarů, ale nás čeká řádově větší investice do technologií, výstavby skladů a recyklačního centra. Máme celkem ambiciózní, ale logický cíl, lokalizovat výrobu blízko výrobním závodům tak, abychom nepřeváželi objemný materiál přes půl světa,“ říká Štěrba s tím, že dosud se hmota na výrobu vozí do USA z Česka.

„Je to pro nás logický krok v uzavření výrobního řetězce. Je to řešení zákaznické - dokážeme například i zákazníkovi umíchat barvu na míru a je to jednoznačně správný krok z hlediska ekonomiky i ekologie,“ říká Štěrba s tím, že právě i z řad umělců a vydavatelství je tlak na udržitelnější životní styl.