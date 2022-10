Tady je Nashville. Češi v něm chrlí tisíce desek, brzy jich budou statisíce

Country je v Nashville nesmírně populární hudební průmysl, za kterým nejezdí jen hudebníci, ale i turisté z celého světa. V Nashvillu je kromě hudebních klubů nespočet obchodů s vinyly, sídlí tu nahrávací studia, hudební producenti i samotní výrobci hudebních nosičů, jako například United Record Pressing se 70letou tradicí, která vydala na vinylu třeba Kind of Blue Milese Davise nebo The Black Album od rapera Jay-Z.

Do byznysového parku Brick Church na okraji Nashvillu se SZ Byznys přijely podívat, jak se projekt rodí. Všude jsou tu vzrostlé stromy a upravený pažit a nedaleko stojí cihlový kostel, podle něhož se čtvrť jmenuje.

„Měli jsme jednoho hodně velkého zákazníka, který nás výslovně požádal, abychom postavili novou továrnu v Nashvillu. Zpočátku to byla skromná myšlenka, mělo jít jen o několik lisů. Ale postupně se ukázalo, že budeme potřebovat postavit větší a větší továrnu. Takže nejdřív to bylo 12 lisů, pak 24 a právě teď tady instalujeme 36 lisů,“ vypráví v kanceláři Drake Coker, šéf firmy Nashville Record Pressing, která se zároveň stala sídlem GZ Media pro Spojené státy.

Coker přitom přišel do firmy teprve před rokem. Měl v Los Angeles malý startup, v němž se pokoušel vyrábět vinyly na zakázku v malých sériích. V rámci hledání kapitálu pro další růst se seznámil se Zdeňkem Pelcem, a nakonec pro něho staví fabriku na zelené louce v Nashvillu. Pro GZ Media je to čtvrtá továrna v zahraničí – vyrábí už vinyly v nedalekém Memphisu, ale i v Kanadě a Francii. A samozřejmě v Loděnicích u Prahy.

"Jedná se o precizní výrobu, ale často balancujeme na hranici alchymie, vypráví Adamec. „Proto je naprosto nezbytné kontrolovat a analyzovat všechny parametry i proměnné systému a vlastní výroby. Do celé infrastruktury instalujeme množství senzorů, díky nimž máme možnost učit náš systém na historických datech a v reálním čase reagovat na jakoukoliv odchylku ve výrobě. Implementujeme zde koncept Průmyslu 4.0,“ pokračuje zapáleně.

Pak uspěl v GZ Media a změnil kariéru. Několik měsíců v Loděnicích u Prahy studoval technologii výroby desek a pak odjel do Nashvillu, kde školí veškerý personál a staví vlastní technický tým. Nyní v podniku pracuje asi padesátka lidí. Do tří lety by jich ale mělo být přes 250.