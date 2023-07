Blíží se novinky v digitalizaci. Občanka v mobilu, plná moc i rodičák z domova

Ještě letos se rozjede aplikace eDoklady. V praxi to bude znamenat, že lidé místo plastových karet, jako je občanka nebo řidičský průkaz, budou mít jejich oficiální kopii v mobilu. Vypadat by to mělo podobně, jako když lidé během covidu ukazovali kód o očkování. Stát pak o projektu mluví jako o „předskokanu Evropské digitální peněženky“, což je hlavní součást rozvíjené evropské digitální ekonomiky.

„Některé věci se daly do pohybu kvůli pandemii covidu, ale byla to nekoncepční, krizová řešení,“ říká Bartoš s odstupem tří let. Přiznává, že Česko bude například muset investovat do obměny Základních registrů (například stěžejního Registru osob), které jsou pro chod digitálního státu zásadní, ale v Česku jsou technicky zastaralé.