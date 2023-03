Češi víc platí „na sekyru“, ale zprostředkovatelé na tom tratí

Prostřednictvím služby zvané „Buy now, pay later“, která si vysloužila český název - odložená platba, se ve světě hradí zhruba tři procenta všech nákupů na internetu. V Evropě je to 8–10 procent, ve Švédsku až téměř pětina.

Službu lidé donedávna znali jako Mall Pay. Loni společnost Skip Pay změnila jméno a také majitele, kterým je banka ČSOB. Firma ale dlouhodobě prodělává a nezměnilo se to ani s výrazným nárůstem tržeb v roce 2022, kdy se hodnota zprostředkovaných transakcí zvýšila třikrát a poprvé přesáhla jednu miliardu korun. Vedle odložených plateb poskytuje také převody, výběry a investice.

„Vloni jsme byli i nadále v kontrolované ztrátě, která je v souladu s naší aktuální strategií,“ uvedl pro SZ Byznys Kotrlík. Černých čísel chce dosáhnout v řádu jednotek let. Na to, jak se firmě daří, mají vliv vysoké úrokové sazby, které prodražují financování Skip Pay, ale také růst e-commerce. Podíl neplatičů se prý pohybuje do jednoho procenta.