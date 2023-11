Česká digitální schránka důvěry dobývá svět. Znají ji na všech kontinentech

Studentská práce nastartovala byznys dnešní firmy FaceUp Technology. Zakladatelé Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm od té doby se svou digitální schránkou důvěry prorazili nejen ze škol do firem a úřadů, ale také za hranice Česka.

Školní aplikace NNTB (zkratka ze slov „nenech to být“) je k dispozici zdarma a dnes se používá na zhruba dvou tisících českých škol a desítkách škol v zahraničí. Zdokonalená komerční verze určená pro firmy, úřady a instituce se předplácí. „Průměrná platba za přístup k našemu softwaru je u českých firem kolem 30 tisíc korun ročně,“ říká Sláma.

„Ztráta minulých let je způsobena investicemi do vývoje našich produktů a do mezinárodní expanze. Letos jsme už několik měsíců po sobě v zisku,“ říká Sláma.