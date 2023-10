Konec traktoristů v Čechách. Tuzemská pole orá první samořídící stroj

Plečkuje, orá, seje. Nizozemský pásový traktor AGbot má 160 koní, váží přes sedm tun a umí prakticky všechno, co běžné traktory. Z traktoristů potenciálně do budoucna může udělat zbytnou profesi. Stroj stojí kolem osmi milionů korun. Astronomická cena, která je na dvojnásobku klasického traktoru ve stejné třídě, je podle výrobců vyvážena úsporami z provozu. Jezdí sám, až 24 hodin denně a jeho diesel-elektrický pohon šetří palivo.

Má to však háček – zatím nesmí na české silnice a také jeho nasazení na poli je sporné. „My jsme v situaci, že jsme úplně na začátku. Pohyb strojů po polích je vlastně šedá zóna, zatím to legislativa neřeší a jsme v situaci, kdy nic není zakázáno a nic není povoleno,“ říká Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR, který traktor předvedl v rámci své Technologické platformy pro zemědělství.

Jisté je to, že zemědělci, kteří by se rozhodli stroj pořídit, jej na pole musí nějak dopravit, protože autonomní vozidla nesmějí na silnici. Ohledně toho, jestli se může sám pohybovat po poli, panují nejasnosti.

Řeč by měla být i o podpoře precizního zemědělství například v rámci investičních dotací. Bývalý ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) přichystal balík podpor ve výši 200 milionů korun, ten se však na poslední chvíli zastavil. Náhrada by se mohla spustit v příštím roce.

V Evropě a USA už se na polích pohybuje přibližně sto autonomních traktorů, které v Česku čekají na prvního zákazníka. Nasazeny jsou v Nizozemsku, Německu, Francii i ve Spojených státech. Přes vysokou cenu dovozce Leading Farmers CZ slibuje, že se investice rychle vrátí. „Návratnost je srovnatelná s tradičním traktorem, protože jezdí o něco efektivněji, má menší spotřebu pohonných hmot, měl by mít nižší náklady na údržbu a v neposlední řadě tam nejsou náklady na pracovní sílu,“ tvrdí ředitel společnosti Pavel Milata. Návratnost u běžného traktoru je šest až osm let.

S tím souhlasí i Krček. „V současnosti nejde o nějakou ekonomickou návratnost. Spíš to beru tak, že je to posun do budoucna, přínos nové technologie, a že se na tom naučíme, jak s tím pracovat. Do budoucna bude mít smysl, aby v podniku nejezdil jeden, ale třeba čtyři stroje,“ myslí si zemědělec, který hospodaří na 2300 hektarech a má početné chovy prasat. Malým farmám o několika stovkách hektarů by se podle něj investice nejspíš nevyplatila.