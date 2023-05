Nový traktor, obrněnec i sen o indickém trhu. Zetor reaguje na bídný byznys

„Na letošní rok se máme z hlediska hospodářského výsledku dostat někam k nule. Příští rok se chceme postupně dostávat do zisku,“ doplnil šéf Zetoru. Součástí nepříznivého vývoje je též slábnoucí ochota zemědělců pořizovat si nové stroje.

„V březnu jsme podepsali dohodu s indickým partnerem o vytvoření společného podniku. Poslední dva roky jsme společně vyvíjeli traktor pro indický trh. Výrobu spustíme v nejbližších týdnech. Do pěti let máme v plánu na indickém trhu vyrobit a prodat šest tisíc traktorů,“ uvedl v rozhovoru Harman.

Zetor již do Indie vyvážel traktory v 70. letech minulého století. „Značka je tam velmi známá,“ dodal manažer.

„Je to od nuly vyvinutý nový model traktoru. To znamená, že nebude vycházet z konceptu starých traktorů. Plán zahájení masové výroby je srpen příštího roku,“ popsal výkonný ředitel Zetoru.

Do vývoje nového modelu investovala společnost okolo 100 milionů korun. Nový model vycházející vstříc trendům na digitalizaci zemědělského byznysu má obsloužit širší portfolio zákazníků než dosavadní traktory sjíždějící z linek brněnského závodu. Ovšem kromě nového modelu s očekávaným náběhem výroby v příštím roce začali v Zetoru dělat rovněž na elektrickém modelu.

„Rozbíháme projekt elektrického traktoru s výkonem do 60 koní,“ poznamenal ředitel Zetoru.

Zatím to však kvůli nedostatečné kapacitě dostupných baterií nebude traktor na pole, ale hlavně pro lehčí práce. Elektrický model je zatím ve fázi studie proveditelnosti.

Kromě nových traktorů pokračuje Zetor spolu se sesterskou firmou Zetor Engineering v přípravě výroby obrněného armádního vozu Gerlach. „Plánujeme tato vozidla vyrábět přímo v brněnském Zetoru. Začátek výroby by mohl být v průběhu příštího roku nebo v roce 2025. Pokud budou zakázky, může to být již příští rok,“ popsal šéf Zetoru Harman. Výrobní kapacita by měla být okolo 300 obrněnců ročně.