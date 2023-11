Video: Prodává se baseballová kartička, která může být tou nejdražší v historii

Byl při těle, měl rád nezdravé jídlo i alkohol, a přesto se dokázal stát legendou baseballu. George Herman Ruth, přezdívaný také Babe Ruth nebo Bambino, svůj první profesionální zápas odehrál 22. dubna 1914. Jediný nadhoz mu stačil na to, aby si získal publikum a změnil baseball navždy.

Oblíbený americký sport se do té doby soustředil na obranu, rychlost, nadhozy a strategii. Legendární hráč ale obrátil zájem diváků na sílu a to, co je pro ně dnes nejúchvatnější - homeruny. Jako první hráč dosáhl na 30, 40, 50 a následně i 60 homerunů za jednu sezonu.

Dalece před konkurencí

V momentě, kdy měl Babe Ruth na účtu 700 homerunů za kariéru, nikdo jiný neměl ani polovinu. Kromě své rekordní kariéry pálkaře byl ale navíc i nejlepším levorukým nadhazovačem v lize.

Není tak divu, že jeho historická baseballová kartička, která se nyní prodává v aukci, by mohla být nejdražší v historii.

„Tato karta je podle našeho názoru tou nejvýznamnější baseballovou kartičkou, která se kdy vyrobila. Přímo tadyhle ji máme. Je z roku 1914. Jedna z deseti, co existují. A zobrazuje Babe Rutha jako devatenáctiletého hráče Baltimore Orioles v Mezinárodní lize. Je to poprvé, co se objevil na jakémkoli sběratelském předmětu,“ popisuje kartu v úvodním videu tohoto článku Brian Dwyer z dražební síně Robert Edward Auctions prodávající kartu.

Kartička se draží od minulého pátku, tedy od 17. listopadu, až do 3. prosince. A to v New Jersey, kde se 19. června 1846 uskutečnil první oficiálně uznávaný zápas.

Karta útočí na rekord. Zájem posílil covid

Podle Robert Edward Auctions jsou příhozy už teď nad 6 miliony dolarů, a to zbývá týden a půl do konce. Dražební síň z New Jersey odhaduje, že cena raritního kousku přesáhne 10 milionů dolarů.

Dosud nejdražší baseballovou kartičku prodala texaská síň Heritage Auctions loni v srpnu, a sice za 12,6 milionu dolarů. Je z roku 1951 a je na ní Mickey Mantle. Tzv. Commerce Comet hrál skoro o 20 let později než Bambino a považuje se za nejlepšího hráče baseballu v historii. Jeho kartička je současně i vůbec nejdražším sportovním sběratelským předmětem.

Podle obchodníků může za vyšší zájem i ceny nostalgie, na kterou bylo více času za pandemie, kdy lidé přebírali sbírky. Otázkou je, zda Babe Ruth tuto tezi potvrdí. Karty prý ale mají na lukrativním trhu suvenýrů ze sportu silné místo.