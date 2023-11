Nevěděl, co má, pak oblíbený vůz královny Alžběty II. prodal za miliony

Zesnulá britská panovnice Alžběta byla vášnivou řidičkou. A jednu britskou značku vozu si obzvláště oblíbila, byl to Range Rover.

Královna si dokonce jeden kus z vlastní flotily nechala upravit, aby mohla na své 90. narozeniny s princem Filipem stát vedle sebe na jeho otevřené zádi a za projížďky slavnou ulicí Mall před Buckinghamským palácem mávat lidem. Podobně zdraví věřící papež z papamobilu, ten má ale okolo sebe kvůli ochraně skříň z plexiskla.

Relativně nízký nájezd a modifikace pro její veličenstvo

A teď se jedno auto této značky patřící dříve poslední královně Velké Británie prodalo v aukci za dvojnásobek odhadované ceny. Dražební síň Iconic Auctioneers jej ocenila na 50 až 60 tisíc liber, anonymní kupec za něj ale nakonec dal 132 750 liber, tedy přes 3,7 milionu korun, včetně poplatků.

Auto registrované v roce 2004 má najeto 176 504 kilometrů, ale i s kompletní servisní historii nebylo lehké prokázat „urozený původ“. Ačkoli několik úprav to napovídalo. Třeba už jen královnin oblíbený tmavě zelený odstín - Epsom Green. Vůz má ale navíc i zatmavení skel a dodatečná světla podobná těm policejním.

„Některé z modifikací, které má tento vůz oproti běžnému novému autu, jsou pro královskou rodinu. Specificky pro královnu to je klec pro psy, samozřejmě pro její corgi (plemeno psů, které měla královna v oblibě). Uvnitř to jsou madla a postranní schůdky, protože její výsost, královna, neměla ráda, aby jí pomáhali dovnitř. Chtěla to zvládnout sama,“ ukazuje v úvodním videu tohoto článku další rozšíření Charles Smalley z Iconic Auctioneers.

Doložit původ dalo práci. Ale 13× se to vyplatilo

Kdyby vůz nebyl spojený s královnou, prodal by se za méně než 10 tisíc liber, a to i přesto, že je v excelentním stavu. Jeho minulý vlastník doložil vazbu na královskou rodinu až dlouho poté, co si jej pořídil.

„Tehdy neexistovalo žádné napojení na monarchii. Bylo to jenom podezření. Takže si na tom odvedl kus práce, než objevil video dokazující, že patřilo právě královně. Bavila ho snaha to dokázat, a ne nutně to, že ho pak už bude jen vlastnit. To si odškrtl, a pak ho nějaký čas prostě měl,“ dodává Smalley ve videu.

„Není žádné určující měření, podle kterého byste poznali, že auto vlastnila královská rodina. Nikdo nemá tolik specifických jmen v záznamech o vlastnictví, co máme my. Není tak lehké to zjistit,“ uvedl ještě dražebník.