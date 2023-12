Česká „online liduška“ ArtMaster jde do Ameriky. Milují ho špičkoví muzikanti

Přesunuli jste se do Ameriky, takže předpokládám, že nyní chcete dělat byznys především tam. Co to v praxi obnáší?

Do Ameriky jsme strategicky přesunuli sídlo firmy, protože bychom tam v příštím roce rádi získali další investici. V Česku ale pořád máme spoustu aktivit, takže také zaměstnanců, mimochodem veškerý vývoj chceme pořád držet v Česku.

Je to tak, že jsme v Americe založili právní subjekt, který je vlastníkem všeho, co ArtMaster má a dělá. Chceme-li peníze od amerického investičního fondu, je to nutné. Oni by prostě do české firmy neinvestovali.

ArtMaster Výuková platforma ArtMaster vznikla v roce 2018 jako fyzická škola, přinášela alternativní metody výuky na hudební nástroje. V roce 2020 začala prodávat video kurzy, které si získaly značnou popularitu. Dnes nabízí 14 kurzů v českém jazyce a dalších 11 na své globální platformě artmaster.com. Alespoň jeden kurz si doposud pořídilo přes 14,5 tisíce zákazníků ze 70 zemí. Konkurencí jsou pro ArtMaster zejména zavedené platformy Udemy.com a Skillshare.com nabízející výukové online kurzy rozmanitého obsahu.

Ke spolupráci na videokurzech získali zakladatelé ArtMaster Radim Vysoký a Michal Novák řadu profesionálních hudebníků včetně Arianny Powell nebo Stephanie „Stevvi“ Alexandr, které spolupracovaly s The Black Eyed Peas, Dua Lipou nebo Barbarou Streisand.

Společnost doposud získala investice přes 22,5 milionu korun.V posledním investičním kole ArtMaster podpořil český fond N1, německý EQT, BPD partners a několik andělských investorů (jde o osoby, kteří poskytují peníze pro zakládání podniků, obvykle výměnou za podíl ve společnosti či participaci na zisku). Opakovaně do společnosti investovali také čeští podnikatelé Robert Kyncl a Jaroslav Beck.

Jak se vlastně shání investor? Co musím udělat, abych našel člověka, který chce do mojí firmy investovat peníze?

To je docela dobrá otázka. Můžu rozesílat maily s prezentací na adresy, které jsem si našel na internetu. Někteří tam přímo mají formuláře, prostřednictvím kterých vlastně představím, co děláme. Ale ti největší investoři, ti, od kterých chce každý peníze, tohle nemají. K těm se tímto způsobem nedostanete. Takže je potřeba chodit na akce, kde se tihle investoři potkávají, a tam se co nejlépe prezentovat.

Je dobré tohle všechno dělat, ale úplně nejlepší nakonec je, když vás někdo doporučí. Není nad doporučení třeba od někoho, kdo už úspěšný podnik provozuje, anebo už ho třeba prodal, ale na té startupové scéně se pořád pohybuje, třeba jako angel investor.

Andělský investor Andělský investor nebo také obchodní anděl či anděl, je český výraz pro anglické termíny angel investor, business angel, seed investor či private investor, který označuje jedince, jenž poskytuje kapitál pro zakládání podniků, obvykle výměnou za podíl ve společnosti či participaci na zisku společnosti.

Od konce internetové horečky ve druhé polovině devadesátých let ve světě vzrůstá počet andělských investorů, především skrz financování online, ICT a software společností, jejichž rozmach nastal na začátku tohoto století. Existují i společnosti, které sdružují andělské investory do organizací.

Pojem andělský investor pochází se Spojených států, kde se původně objevil v divadle na Broadwayi, kde označoval zámožné jedince, kteří poskytovali peníze na divadelní představení, jež by nemohla bez takto poskytnutých peněz fungovat.

Ve spojitosti s financováním podniků byl tento termín poprvé použit univerzitním profesorem z univerzity v New Hampshire, Williamem Watzelem v roce 1978. Watzel pracoval na studii o vybírání kapitálu v začátcích podnikání. Pojmem „angel investor“ pak označil ty individuální investory, kteří poskytli financování takto nově založeným společnostem. Zdroj: Wikipedia

Ve druhém investičním kole jste tento rok pro ArtMaster získali přes 11 milionů korun. Naplnilo to vaše očekávání?

Jsme velice spokojeni. Je potřeba vidět, že na ed-tech scéně (Educational technology, technologie sloužící vzdělávání, pozn. redakce) došlo vloni k opravdu výraznému poklesu investic. Investoři jsou teď hodně opatrní, takže i my jsme museli přehodnotit strategii a zaměřili jsme se spíš než na velkou investici na získání několika menších. A to se podařilo.

V Americe budete hledat investora. Znamená to tedy, že budete videolekce z produkce ArtMasteru prodávat na americkém trhu?

Samozřejmě, už se to děje. Hlavně si teď ale pečlivě mapujeme to prostředí. Oproti evropskému trhu jsou tu velké rozdíly. Třeba v tom, že v Americe máme najednou neporovnatelně větší konkurenci. Další věcí je, že tam budou úplně jiné, tedy samozřejmě mnohem větší náklady na marketing. Tušíme, že aby to do budoucna ekonomicky dávalo smysl, budeme na artmaster.com muset přijít s něčím novým, nebo ten náš dosavadní model alespoň dost vylepšit. Je docela pravděpodobné, že 40 dolarů za to, že si zákazník koupí jednu lekci, nás na tom trhu neudrží.

Takže mu budete muset nabídnout více, abyste mohli zdražit?

Chceme pracovat na tom, abychom si toho zákazníka udrželi déle. Aby nákup lekce od ArtMasteru nebyl jen jednorázovou záležitostí, motivovat ho k dalšímu nákupu. Možná mu nabídneme, aby si v ArtMasteru platil členství nebo něco v tomto smyslu. Protože v Americe je všechno levnější a jednodušší než akvizice nového zákazníka.

1000 Američanů jako pokusný vzorek

Kolik kurzů už jste v Americe prodali?

Na artmaster.com teď máme necelé dva tisíce lidí, z toho je tisíc v Americe. Asi bychom tam už dokázali prodat víc, ale my se na téhle tisícovce, abych tak řekl, tu Ameriku učíme. Používáme velké množství analytických nástrojů, abychom zjistili, co vlastně Američan na artmaster.com dělá, co tam hledá, jak postupuje, co pro něj je a co není důležité… Nefunguje to úplně stejně, jak jsme zvyklí z Česka, takže tu platformu upravujeme a optimalizujeme pro americký, ale vlastně i globální trh.

Bavíme se o Americe, ale musím upozornit, že na artmaster.com chodí lidé ze 70 zemí. To je na jednu stranu skvělé, ale samozřejmě to na nás klade zase další nároky, protože dovést všechny tyhle lidi až k nákupu fakt není lehké.

V Americe jste nastartovali spolupráci s hvězdami hudebního nebe. Kurzy natáčíte s muzikanty z pomyslné první ligy, prezentujete známá jména… Takhle si to americký trh žádá? Bez známých jmen by to nešlo?

To není jenom o Americe. Spolupráce se špičkovými muzikanty, s profesionály a ve svém oboru známými jmény je prostě jedna z věcí, kterou se chceme odlišovat od ostatních. Není žádným tajemstvím, že online kurzů na hudební nástroje existují desítky, stovky tisíc. Jejich úroveň je ale většinou nízká, jsou vytvářeny naprosto amatérským způsobem. My se prosazujeme tím, že kurzy natáčíme profesionálně, se špičkovými muzikanty, kteří mají ve svém oboru obrovské zkušenosti, jsou třeba i známí, ale hlavně jsou to skvělí učitelé. A nedílnou součástí té kvality je i zázemí včetně špičkových technologií.

Jak ty špičkové muzikanty ke spolupráci získáváte? Hádám, že budou hodně drazí.

Získáváme je naší kvalitou. Neoceňují ji jenom ti, kdo si kurz koupí, ale i samotní muzikanti, kteří lekce natáčejí. Z našeho posledního výjezdu do Los Angeles mám jenom samé pozitivní zkušenosti, a když to řeknu neskromně, tak si můžeme vybírat, s kým budeme pracovat. I pro ty muzikanty je to totiž vítaná sebeprezentace. Chtějí s námi spolupracovat, ty kurzy se jim líbí a chtějí být jejich součástí. A doporučují nás, což mě ohromně těší.

Pro příklad, děláme kurz elektrické kytary s Kfirem Ochaionem. Toho člověka na sociálních sítích sleduje pět milionů lidí! Znám jeho YouTube kanál a vždycky jsem si říkal, že mít ho na ArtMaster by byl sen. Potkal jsem ho na jedné prezentaci výrobce kytar, polichotil jsem mu, což jsem myslel upřímně, protože on je super třída, a jenom na telefonu jsem mu pak ukázal, co děláme. No a během chvilky jsme se domluvili na spolupráci. Je to naprostá bomba, protože pokud vím, v Americe se to nikomu nepodařilo. Ale to, jak ho budeme prostřednictvím ArtMaster prezentovat my, ho oslovilo.

Pracovali jste na výuce prostřednictvím virtuální reality, teď ale vyvíjíte AI učitele. Jak je tento technologický projekt daleko?

Rozhodli jsme se, že VR výuku hry na piano ještě na trh nepustíme a budeme se teď naplno věnovat právě projektu, kterým je učitel vyvinutý prostřednictvím umělé inteligence.

Zjistili jsme, že největším problémem všech online kurzů je, že pokud děláte něco špatně, nikdo vás na to neupozorní. Není tam ta okamžitá zpětná vazba. A slabým místem je vlastně také to, že ty online kurzy, i když jsou sebelíp natočené, nejsou dělané žákovi na míru. Nejsou personalizované, což je v porovnání s živým učitelem, který se umí přizpůsobit potřebám žáka, velká nevýhoda. A my to chceme řešit, věřím, že pomocí AI to dokážeme.

Začínáme s pianem a opravdu hodně nám v začátcích pomohli naši učitelé, kteří pořád vedou běžnou prezenční výuku. S nimi jsme definovali, co bývají nejčastější chyby začátečníků, ale hlavně to, jak na ty chyby učitel reaguje. Odhalit u začátečníka chybu jen na základě audia dnes není pro umělou inteligenci nijak složité, ale my to dál rozvedeme tím způsobem, že k té dané chybě přiřadíme odpovídající cvičení, které tu chybu odstraňuje.

Další věcí je modelování další výuky podle přání žáka. Po dosažení určitého cíle, což je v ArtMasteru prakticky vždy schopnost zahrát první písničku, si žák bude moci vybrat, zda se chce naučit jinou, podobně lehkou písničku, nebo zda chce přibírat nějaké další dovednosti a učit se třeba složitější skladbu.