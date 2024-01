Do Česka přišlo 39 nových značek, včetně Victoria’s Secret a Popeyes

Na maloobchodní trh v Česku loni vstoupilo 39 nových značek, nejvíce za uplynulých deset let. Víc než třetina z nich spadá do sektoru jídla, nápojů a potravin, takových značek do ČR přišlo 14.