Dotační čistka v zemědělství začíná

V agro- a potravinářském byznysu to vyvolává silné emoce a obavy, co bude příští rok. Ministerstvo uklidňuje, že podporu směřuje do oblasti půjček. Zemědělci totiž budou moci místo dotací získat výhodnější komerční úvěry skrze Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF). Díky výhodnějším úrokům jednotlivé firmy ušetří až 200 tisíc eur (5 milionů Kč).