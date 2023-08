Fiala: Ruský plyn už nepotřebujeme. U jádra musí Moskvu nahradit USA a Francie

Energetickou politiku bylo nutné zcela změnit a nejdůležitější bylo skoncovat se závislostí na Rusku, prohlásil premiér Fiala. Česko je podle něj nyní téměř stoprocentně nezávislé na ruském plynu, čeká jej odtržení od ruské ropy, k čemuž je nutné dokončit rozšíření ropovodu TAL. To by podle Fialy mělo být hotové do konce příštího roku.