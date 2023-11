Šéf JPMorgan prodá milion akcií své banky. Poprvé za 18 let svého šéfování

Plánovaný prodej akcií vyvolal spekulace o možném odchodu bankéře do důchodu. Dimonovi je 67 let a je nejdéle sloužícím šéfem velké americké banky. Dimon však již dříve několikrát prohlásil, že v čele JPMorgan plánuje zůstat ještě několik let, pokud to bude možné. Mluvčí banky uvedl, že prodej akcií nesouvisí s plánováním nástupnictví a že Dimon v současné době nemá žádné další plány na prodej akcií.