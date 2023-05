Když je krize, obrátí se na něj. Kdo je „spasitel bank“ Jamie Dimon

„Vláda nás a ostatní vyzvala, abychom se zapojili, a my jsme tak učinili,“ řekl Dimon ke zprávě, že jeho banka kalifornský finanční ústav převezme. „Naše finanční síla, schopnosti a obchodní model nám umožnily vypracovat nabídku na provedení transakce tak, abychom minimalizovali náklady Fondu pojištění vkladů,“ dodal sedmašedesátiletý bankéř, který je v čele banky přes 17 let.

Možná i proto deník New York Times (NYT) poukazuje na to, že čerstvá dohoda mezi Dimonem a vládou USA ohledně převzetí First Republic Bank přichází zrovna v době, kdy se politici z řad republikánů i demokratů stále více obávají rostoucí moci velkých korporací. To může samozřejmě vyvolávat otázky, zda velké banky jako je právě JPMorgan, nebobtnají natolik, že by mohly ohrozit finanční systém.