Zlato pro blázny a recese za rohem, šéf JPMorgan Chase vidí budoucnost bledě

Šéf vlivné americké investiční banky JPMorgan Chase prohlásil, že ekonomika Spojených států by mohla být bolestivě zasažena. Důvodem je podle něj současná měnová politika americké centrální banky (Fed), která pokračuje se zvyšováním úrokových sazeb ve snaze srazit vysokou inflaci. Uvedl to tento týden v rozhovoru pro zpravodajskou CNBC .

Právě před pravděpodobným poklesem ekonomiky varuje šéf banky JPMorgan Chase již několik měsíců. Podle uniklé zvukové nahrávky ze začátku letošního roku Dimon svým nejbohatším investorům řekl, že podle něj existuje 90procentní pravděpodobnost, že USA směřují k recesi, píše list New York Post .

Do ostré kritiky vůči kryptoměnám se pustil už během zářijového výstupu v americkém Kongresu. „Představa, že kryptoměny jsou dobré pro každého, je neuvěřitelná,“ řekl tehdy na adresu příznivců kryptoměn. Poukázal také na jejich časté využívání při hackerských útocích, obchodování se sexem či praní špinavých peněz.

Tento krok následoval po oznámení, že velký počet klientů banky spatřuje kryptoměny, včetně bitcoinu, jako třídu aktiv. Ředitelka společnosti pro správu aktiv a majetku Mary Callahan Erdoesová v té době uvedla, že banka umožní klientům vložit své peníze tam, kam chtějí investovat, tedy i do kryptoměn.

Generální ředitel Dimon však odhadoval, „že to nedopadne dobře“. Vysokou popularitu kryptoměnového sektoru opakovaně označil za horší než tulipánovou horečku v Holandsku v 17. století. Ta se často používá jako názorná ukázka toho, jak absurdních rozměrů může dosáhnout lidská touha po snadném zbohatnutí. V Holandsku se symbolem dobré investice staly právě tulipány.

Pokud se tedy přesuneme do současné doby, situace se razantně změnila. Šestašedesátiletý Dimon to vysvětluje tím, že přestože on sám je ohledně kryptoměn nadále velmi skeptický a bitcoin považuje za bezcenný, poptávka po kryptoměnách ze strany klientů banky je silná.