Světové finanční centrum ve Frankfurtu nejspíš přijde o svůj cenný klenot

Firma začátkem týdne uvedla: „Po řádné úvaze a analýze jsme dospěli k přesvědčení, že dvojí kótování akcií v New Yorku a ve Frankfurtu má na investory negativní dopad.“

Pokud myšlenku schválí rovněž akcionáři, vytvoří německý gigant holdingovou společnost, která se bude obchodovat pouze na newyorské burze New York Stock Exchange (NYSE). Investoři by obdrželi jednu akcii nové společnosti za každou jednu, kterou nyní vlastní. Ke stažení z německé burzy by mělo dojít v březnu příštího roku.