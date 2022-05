Frakování ropy k nižším cenám nepomůže, těžaři by tratili

Tentokrát však ne. Poté, co Rusko na konci února napadlo Ukrajinu, ceny ropy prudce vzrostly na 13leté maximum a výrazně zdražil i benzin. Cena leteckého paliva v New Yorku se minulý měsíc vyšplhala dokonce na rekordní hodnotu. Přesto těžaři nejeví známky toho, že by se chystali vyrazit na pomoc proti vysokým cenám.