Moskva potřebuje prodávat ropu. Čína a Indie ji ale nespasí

Kdysi váhavá Evropská unie nyní podniká kroky k zastavení toku ruské ropy do většiny členských států. I když postoj bloku není jednotný – například Maďarsko ropné sankce kritizuje, případné uvalení embarga by pro Moskvu znamenalo velké problémy. Rusko je totiž na výdělcích z energetického sektoru do značné míry závislé, od začátku invaze na Ukrajinu ale přišlo o část obchodů.