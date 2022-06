Dolar zatápí Microsoftu a spol. Navzdory dobrým výsledkům akcie klesají

A problémem je podle ní posilující dolar. Dolarový index, který sleduje výkon amerického dolaru ke koši šesti předních světových měn, za poslední rok posílil o téměř 14 procent a minulý měsíc dosáhl nejvyšší hodnoty od roku 2002. To přimělo řadu nadnárodních společností snížit očekávání tržeb na zbývající část roku. Silnější dolar totiž tržby společností ze zahraničí při převodu na dolar snižuje.

Přesto tento sektor zaznamenává jeden z nejsilnějších výprodejů mezi všemi sektory, a to především kvůli očekávání investorů, že americká centrální banka (Fed) bude dále zpřísňovat svou monetární politiku. Růst úrokových sazeb totiž zatěžuje vysoce oceňované akcie, a kromě toho také podporuje růst dolaru a zvyšuje obavy z možné recese.

„Měnové trhy počítají s tím, že americký Fed zvýší příští týden základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu a stejně tak v červenci. To samozřejmě přitahuje velmi silnou pozornost investorů směrem k dolaru,“ komentuje pro SZ Byznys vývoj americké měny Ondřej Hartman z tradingového portálu FXstreet.cz.

Dolar nabírá na síle částečně také proto, že investoři z celého světa vnímají Spojené státy jako zemi s ekonomickou silou a stabilitou, zejména v současném prostředí geopolitického napětí vyvolaném válkou na Ukrajině. Pokud cizinci investují do amerických akcií a dluhopisů, musí obvykle použít dolary, což posiluje kurz měny.

„Americký dolar se na světových devizových trzích opět pustil do posilování a nejvíce je to patrné proti švýcarskému franku a japonskému jenu. Vypadá to, že dolar tak obnovil svůj rostoucí trend z dubna,“ dodává Hartman.