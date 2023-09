Miliardář prodává část vinného sklepa. Nakupoval by u něj i James Bond

Zhruba pětadvacet tisíc lahví jedněch z nejdražších vín světa vypustí v průběhu nadcházejících dvanácti měsíců do aukce Pierre Chen. Tchajwanský miliardář a vášnivý sběratel umění nedraží zásoby ze svého vinného sklepa poprvé, již před dvěma lety prodal část svých vinných rezerv v hodnotě 11,4 milionu dolarů, informuje Bloomberg .

Nyní se zbavuje zásob ve větším objemu. Odhadovaná hodnota vína, které do aukce poputuje, je asi padesát milionů dolarů. Pokud by se tedy Chenova sbírka prodala za odhadovanou cenu, stala by se jednou z nejdražších aukcí jediného majitele za poslední dobu.