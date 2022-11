Daně mají jít nahoru, souhlasí ekonomové se Zemanem

„Zrušení tzv. superhrubé mzdy byla největší daňová změna za poslední dekádu. Bylo by vhodné, aby se daňové zatížení zaměstnanců vrátilo znovu na původní úroveň,“ komentoval Zemanův krok pro SZ Byznys hlavní ekonom poradenské firmy Deloitte David Marek a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV).

Se Zemanem souhlasí i hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek. „Můj názor je, že to mělo být jen na dva roky. Je sice dobře, že byl zrušen konstrukt superhrubé mzdy, kdy se danilo i zdravotní a sociální pojištění, ale výpadek rozpočtu měl být nahrazen zvýšením daňové sazby pro zaměstnance,“ říká.

Podle propočtů NERV by výnos z této daně navýšil rozpočet ročně o sto miliard korun, a výrazně by tak snížil schodek rozpočtu.

Nižší zdanění i výrazné zadlužování státu nepřímo souvisí s vysokou inflací, protože zejména v prvním pololetí táhla cenový růst výrazná spotřeba domácností. Zvýšením zdanění by se spotřeba utlumila.

Zároveň je však třeba myslet na fakt, že útraty českých domácností tvoří více než 40 procent výkonu české ekonomiky a v posledních měsících padají i bez zvýšení daní. Pokud by vláda daně zvýšila, zcela určitě by poslala ekonomiku do recese – ostatně na jejím pokraji se již Česko nachází a v příštím čtvrtletí už s nejvyšší pravděpodobností přijde jen formální potvrzení.