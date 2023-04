Světové trhy zalil optimismus, akcie českého tahouna mohutně posilují

Akcie na světových trzích v prvním čtvrtletí letošního roku zalil optimismus. V období, kdy americká centrální banka (Fed) pokračuje ve zvyšování úrokových sazeb, což podněcuje obavy ohledně příchozí recese, to možná příliš investorů ani nečekalo. Akciové trhy na obou stranách Atlantiku se v březnu musely navíc vypořádat s nervozitou v bankovním sektoru po pádu Silicon Valley Bank.

Velmi povedený kvartál pak zaznamenal americký technologický index Nasdaq, který se po výrazném loňském propadu dostal od začátku roku do plusu a jeho růst činil přes 20 procent. Kdo tedy stihl na začátku roku nakoupit akcie technologických gigantů, rozhodně neprohloupil.

Kolaps SVB a dalších menších bank, stejně jako šoková záchrana Credit Suisse ze strany UBS, kromě zvýšených obav o stav bankovního systému, donutily investory riskovat méně. Výsledkem bylo, že vysoké úrokové sazby centrálních bank přispěly k přílivu kapitálu do konzervativnějších fondů peněžního trhu.

Podle stratégů Bank of America zaparkovali investoři do těchto fondů během prvního čtvrtletí 508 miliard dolarů (téměř 11 bilionů korun). To představuje největší čtvrtletní příliv od začátku koronavirové pandemie před třemi lety.