Dvěma z největších bank na českém trhu razantně stouply zisky

Zisk Komerční banky vyskočil o 51,1 procenta na téměř 13 miliard korun (12,9 mld. Kč). Spolu se ziskem se třetímu největšímu bankovnímu domu dařilo zvýšit výnosy, ty stouply o 28,2 procenta na 29 miliard. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila banka.

České bankovní jedničce, České spořitelně, vzrostl za první tři čtvrtletí letošního roku čistý zisk meziročně téměř o 40 procent na 15 miliard korun. Provozní zisk se zvýšil o 35,6 procenta na 22 miliard korun a provozní výnosy o 21,8 procenta na 37,8 miliardy korun. Vyplývá to z konsolidovaných výsledků hospodaření, které Česká spořitelna zveřejnila na svých internetových stránkách.

Podle banky je za zvýšením provozního zisku zejména obchodní růst a celkový vývoj po pandemii covidu-19. Nejdůležitější složkou provozních výnosů je čistý úrokový výnos, který se v meziročním srovnání zvýšil o 24 procent na 27,6 miliardy korun. Rostly klientské úvěry i vklady, vývoj podpořily také investice do dluhopisů. „Čistý úrokový výnos byl též pozitivně ovlivněn prostředím vyšších úrokových sazeb odrážejících se na straně úvěrů a vkladů,“ uvedla banka.

Vláda chce zavést pro některé firmy, včetně bank, daň z mimořádných zisků, která má sloužit k pokrytí nákladů se zvládáním energetické krize. Česká bankovní asociace to kritizuje jako neefektivní a nesystémové řešení.

Komerční banka uvedla, že letos za devět měsíců odvedla skupina KB do veřejných rozpočtů 2,8 miliardy korun na daních z příjmů, 1,3 miliardy do regulatorních fondů pro řešení krize a pojištění vkladů, 1,5 miliardy na zdravotní a sociální pojištění, jednu miliardu na srážkové dani z úroků a dividend a další sumy, třeba na DPH. Provozní náklady banky se meziročně zvýšily o 6,4 procenta na 12,1 miliardy. Velkou měrou k tomu podle banky přispělo 24procentní zvýšení odvodu do Fondu pro řešení krize. Personální náklady stouply o 2,3 procenta, ačkoli průměrný počet zaměstnanců klesl o 2,7 procenta na 7496.