Manželství jako riziko. Expert Čechům rozbil představy o financích

To je sice výrazný posun proti době zhruba před deseti lety, kdy se kromě zkušených investorů do pravidelného odkládání třeba i jen několika stokorun měsíčně chtěl pouštět málokdo, avšak ve srovnání se západními sousedy jsme v rámci Evropy pozadu.

Podle Jany Brodani, výkonné ředitelky AKAT ČR, je přitom výhodné alespoň nějak začít a sbírat zkušenosti s perspektivou, že se v rámci let uložená suma peněz může pohybovat nahoru a dolů, ale v delším časovém horizontu (5 let a více) se zpravidla vyplácí a pomáhá vykrývat znehodnocování peněz inflací lépe než ponechání peněz na běžném účtu či jejich uložení na spořicích účtech.

Právě to, že se rodina ocitá na druhé nejlepší a zároveň nejhorší příčce investice, považuje předseda AKAT ČR za znak vypovídající mnoho o české nátuře i přístupu k investicím. „Ukazuje to na maniodepresivní charakter české společnosti,“ říká Martin Řezáč.

„Naopak koupit si cenný papír, jehož pravděpodobnost ztráty se v horizontu deseti let (na datech z USA) rovná ztrátě v řádu procent, s tím mají obrovský mentální problém. Je to vtipný paradox,“ dodává předseda AKAT ČR Řezáč.

Podle Jana Schmida, který průzkum zpracovával a má zkušenosti s dalšími průzkumy o chování Čechů i cizinců, je pro Čechy typické, že před vstupem do manželství dávají mnohem větší důraz na „otevřené srdce, odevzdanost a souznění“ a naopak rozum v jejich prioritách ustupuje. A čím pohádkovější mají vztah, tím méně jsou ochotni se před manželstvím dohodnout na rozdělení majetku a dostávají se pak do sporů.

„Kdyby se mě mladý člověk zeptal, do čeho má investovat, odpovím, že nejvíce se mu vyplatí investovat do výběru partnera,“ radí Schmid, šéf výzkumů v agentuře Perfect Crowd.

„Rozumím tomu, že je to pro lidi, kteří nemají příliš zkušeností s investováním, hmatatelné číslo pro výběr jejich investice. Vysoký minulý výnos však neříká nic o tom, jaký bude v budoucnosti. Důležité je sledovat třeba i to, zda investici nabízí seriózní regulovaná firma, nebo společnost nabízející nereálné zhodnocení,“ varuje Jaromír Sladkovský, místopředseda AKAT ČR.

Vzhledem k nebývalému nárůstu úroků na spořicích účtech chce i letos téměř každý druhý Čech investovat do spořicích účtů, ačkoliv na nich tak velké zhodnocení, které by stačilo pokrýt nárůst inflace, nedostanou. Každopádně je lepší přesunout úspory na ně než je držet na běžných účtech.

Do penzijního spoření hodlá investovat čtvrtina Čechů a do stavebního téměř pětina. Více než desetina Čechů hodlá investovat do zlata či podílových fondů a každý desátý člověk hodlá investovat do nemovitostí, které nepotřebují pro vlastní bydlení.