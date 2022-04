Poslední šance ozvat se pro ty, kdo měli ve Sberbank miliony

Klienti Sberbank, kteří měli v krachující bance víc než 2,5 milionu korun, mají už jen pár desítek hodin na to, aby se o své peníze přihlásili. Pokud původ jejich peněz patří do zákonem vyjmenovaných škatulek (viz tabulka níže), mohou si sáhnout až na náhradu vkladu ve výši pěti milionů korun.